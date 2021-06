अपने डिसिप्लिन की वजह से चर्चा में हैं झांसी के मंडलायुक्त, खुद करते हैं अपने कक्ष की सफाई, हाल ही में हुआ तबादला

Commissioner Ajay Shankar Pandey in news regarding his discipline- झांसी के मंडलायुक्त डॉ. अजय शंकर पांडेय (Jhansi Commissioner Dr. Ajay Shankar Pandey) अपने डिसिप्लिन को लेकर चर्चा में हैं। मंडलायुक्त अपने कक्ष की साफ सफाई खुद ही करते हैं।