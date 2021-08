20 साल पहले जय सिंह से जावेद बने शख्स की 'घर वापसी', पूरे परिवार ने हिंदू धर्म अपनाकर बदला नाम

Jhansi man Converted to Hindu Religion again after 20 Years- वर्षों पहले जय सिंह ठाकुर से मोहम्मद जावेद बने शख्स ने शनिवार को सिद्धेश्वर मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान व पूजा कर हिंदू धर्म में वापसी कर ली।