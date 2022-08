निर्माणाधीन मकान में करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों ने थाने के बाहर किया हंगामा

झांसी में निर्माणाधीन मकान में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। आरोप है कि मकान मालिक की लापरवाही से युवक की जान गई है। वहीं, पुलिस भी मामले में उनपर कार्रवाई नहीं कर रही। गुस्साए परिजनों ने थाने के बाहर हंगामा कर दिया।

झांसी में निर्माणाधीन मकान में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। आरोप है कि मकान मालिक की लापरवाही से युवक की जान गई है। वहीं, पुलिस भी मामले में उनपर कार्रवाई नहीं कर रही। गुस्साए परिजनों ने थाने के बाहर हंगामा कर दिया। करीब 15 मिनट बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मकान मालिक सहित ठेकेदार पर केस दर्ज किया है।

Man dies Due to Electric Shock in Under Construction House in Jhansi