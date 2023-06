Monsoon in UP: पूर्वांचल में झमाझम बारिश के बाद अब बुंदेलखंड की बारी, जानें मॉनसून पर क्या है अपडेट

Monsoon in UP: यूपी समेत कई राज्यों में मॉनसून प्रवेश कर चुका है। रविवार को इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। लेकिन झांसी में बारिश नहीं हुई। अब अगले 4 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है।

Monsoon in UP: After heavy rains in Purvanchal, now it is the turn of Bundelkhand