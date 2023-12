थाना प्रभारी की अनूठी पहल, खरीदीं… किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म: फिर मजदूरों के बच्चों को लेकर पहुंच गए स्कूल

Submitted by:

झांसी के पूंछ थाना प्रभारी अरुण तिवारी की अनूठी पहल देखने को मिली। थाना परिसर में खेल रहे बच्चों को स्कूल ले जा कर कराया एडमिशन।

Police station in-charge Arun Tiwari with the children of labourers.