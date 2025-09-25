Patrika LogoSwitch to English

झांसी

उत्तर मध्य रेलवे ने झांसी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 22 ट्रेनों पर लगाई रोक, जानें ट्रेन नंबर और तारीख

NCR stopped 22 trains झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 3 पर स्थित वॉशेबल एप्रन को हटाकर नई बेलास्टलेस ट्रैक का निर्माण कराये जाने की योजना है। जिसको देखते हुए 22 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।

झांसी

Narendra Awasthi

Sep 25, 2025

22 ट्रेन में कैंसिल (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

NCR stopped 22 trains उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल ने झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से गुजरने वाली 22 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। जिनमें आगरा कैंट, इटावा, मेमू ट्रेन, लालकुआं, ऋषिकेश, रक्सौल, यशवंतपुर, बांद्रा, हैदराबाद, गोरखपुर आदि के लिए जाने वाली ट्रेनें शामिल है। इन 22 ट्रेनों को प्रारंभिक स्टेशन से ही निरस्त किया गया है। जिनकी निरस्तीकरण की शुरुआत और की तिथि अलग-अलग है।

झांसी-आगरा कैंट के बीच चलने वाली निरस्त

उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आगरा कैंट के बीच चलने वाली 11901 और 11902 को क्रमशः 26 नवंबर से 9 जनवरी 2026 और 25 नवंबर से 8 जनवरी के बीच निरस्त किया गया है।

झांसी-इटावा ट्रेन भी कैंसिल

इसी प्रकार वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से इटावा के बीच चलने वाली 11903 और 11904 को क्रमशः 25 नवंबर से 8 जनवरी और 26 नवंबर से 9 जनवरी के बीच निरस्त किया गया है‌। इसी प्रकार वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से ललितपुर मेमू ट्रेन 64616 और 64615 को 25 नवंबर से 8 जनवरी के बीच निरस्त किया गया है।

मेमू ट्रेन भी कैंसिल

ललितपुर-बीना मेमू ट्रेन नंबर 64618 और 64617 को भी 25 जनवरी से 8 जनवरी 2026 के बीच कैंसिल किया गया है। यही स्थिति वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से ललितपुर मेमू ट्रेन नंबर 01821 और 01822 को क्रमशः 25 नवंबर से 8 जनवरी 2026 और 26 नवंबर से 9 जनवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया है।

05073 और 05074 भी कैंसिल

क्रांतिवीर संगोल्लि रायण्णा बेंगलुरु-लालकुआं ट्रेन नंबर 05073 और 05074 को क्रमशः 2 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 और 29 नवंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक के लिए निरस्त किया गया है। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबल्लि से योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली 07363 और 07364 को क्रमशः 1 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 और 27 नवंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक के लिए निरस्त कर दिया गया है।

रक्सौल-उधना भी कैंसिल

जबकि रक्सौल-उधना के बीच चलने वाली 05559 और 05560 ट्रेन नंबर क्रमशः 29 नवंबर से 3 जनवरी 2026 और 30 जनवरी से 4 जनवरी के बीच नहीं चलेगी। इसी प्रकार यशवंतपुर-योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली 06597, 06598 ट्रेन नंबर क्रमशः 27 नवंबर से 1 जनवरी 2026 और 29 नवंबर से 1 जनवरी 2026 के बीच नहीं चलेगी।

बांद्रा टर्मिनल से बढ़नी भी रद्द

बांद्रा टर्मिनल से बढ़नी के बीच चलने वाली 09043, 09044 क्रमशः 30 नवंबर से 4 जनवरी और 1 दिसंबर से 5 जनवरी2026 के बीच नहीं चलेगी। इसी प्रकार हैदराबाद से गोरखपुर के बीच चलने वाली 07075, 07076 क्रमशः 28 नवंबर से 2 जनवरी और 30 नवंबर से 4 जनवरी के बीच नहीं चलेगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / उत्तर मध्य रेलवे ने झांसी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 22 ट्रेनों पर लगाई रोक, जानें ट्रेन नंबर और तारीख

