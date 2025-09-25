उत्तर मध्य रेलवे ने झांसी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 22 ट्रेनों पर लगाई रोक, जानें ट्रेन नंबर और तारीख

क्रांतिवीर संगोल्लि रायण्णा बेंगलुरु-लालकुआं ट्रेन नंबर 05073 और 05074 को क्रमशः 2 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 और 29 नवंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक के लिए निरस्त किया गया है। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबल्लि से योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली 07363 और 07364 को क्रमशः 1 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 और 27 नवंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक के लिए निरस्त कर दिया गया है।