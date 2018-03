झांसी। टीबी यानी टयूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अब सोशल मीडिया का सहारा लेने जा रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर, इंन्साट्राग्राम, लिंक्डइन जैसे चर्चित प्लेटफ़ॉर्म्स के जरिए टीबी के प्रति जागरूक किया जाएगा। टिवटर पर #India Vs TB और #UP Vs TB के जरिए टीबी की जानकारी सीधे दी जा सकेगी। इस वेबसाइट पर अच्छे संदेशों को रीट्वीट भी किया जा सकेगा।

जानकारी छिपाने पर है सजा का प्रावधान

जिला क्षय रोग अधिकारी डा॰ डी के गर्ग ने बताया कि शासन की मंशा के अनरूप कदम उठाये जा रहे हैं। टीबी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। इस बार हम सोशल मीडिया का भी सहारा लेने जा रहे हैं। इसमें प्रचलित वेबसाइट्स की मदद ली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोई भी चिकित्सक (चाहे वह संस्थागत हो या प्राइवेट) किसी भी टीबी मरीज की जानकारी नहीं छुपा सकते हैं। यदि उनके द्वारा ये जानकारी नहीं दी गयी तो भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 270 के तहत छह माह से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

टीबी मरीज को मिलेंगे पांच सौ रुपये महीने

केन्द्र सरकार की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा टीबी के खिलाफ अभियान छेड़ चुका है। प्रदेश में अलग-अलग अभियानों के जरिए जिलों में टीबी के मरीज खोजे गए हैं। इस वर्ष केन्द्र सरकार बजट 2018-19 में टीबी के मरीजों को 500 रूपए प्रति माह देने की घोषणा कर चुकी है। यानी कि अप्रैल माह से टीबी के हर मरीज को 500 रूपये अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए मिलने लगेंगे।

ये है मरीजों की स्थिति

पूरी दुनिया के कुल मरीजों की संख्या के 25 प्रतिशत मरीज सिर्फ भारत में पाये जाते हैं। वहीं वर्ष 2016 में भारत में कुल मरीजों की संख्या 28 लाख थी जबकि उसी साल टीबी से साढ़े चार लाख लोगों ने जान गवाईं। टीबी के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट है और सभी देशों में वर्ष 2030 तक टीबी खत्म करने की योजना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत करने की बात हाल ही में दोहरा चुके हैं।

जिले में पाये गए 89 नए रोगी

24 फरवरी से 10 मार्च तक चलाये गए टीबी सक्रिय खोज अभियान के लिए जिला स्तर पर 115 टीमों का गठन किया गया था। अभियान के अंतर्गत पूरे जनपद में 2 लाख 78 हज़ार 603 लोगों का निरीक्षण किया गया। इसमें 2 हज़ार 14 लोगों का बलगम लेकर जांच की गई। अभी तक 89 लोग टीबी से ग्रसित पाये गए हैं।