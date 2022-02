चलती ट्रेन में 21 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, पेंट्रीकार के फ्रिज में मिला आरोपी

नीली शर्ट में पेंट्रीकार मैनेजर उसके पास आया और जनरल डब्बे में ले गया। थोड़ी देर बाद वह फिर वापस आया और उसे पेंट्रीकार में ले गया। वहां उसके साथ गंदी हरकत की। विरोध करने पर ट्रेन से फेंकने की धमकी दी। युवती ने इसकी सूचना भोपाल जीआरपी को दी।

चलती ट्रेन में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात दिल्ली की 21 साल की लड़की के साथ पैंट्री कार में हुई है। उसने जीआरपी को बताया कि पैंट्री कार मैनेजर ने उसे अकेला पाकर उसके साथ गलत काम किया। उसने बताया कि वह मुंबई से कर्नाटक-संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली जा रही थी। सीट न मिलने पर वह एसी कोच में फर्श पर बैठी हुई थी। इस बीच नीली शर्ट में पेंट्रीकार मैनेजर उसके पास आया और जनरल डब्बे में ले गया। थोड़ी देर बाद वह फिर वापस आया और उसे पेंट्रीकार में ले गया। वहां उसके साथ गंदी हरकत की। विरोध करने पर ट्रेन से फेंकने की धमकी दी। युवती ने इसकी सूचना भोपाल जीआरपी को दी।

Vendor Molests Woman in Moving Train gets Arrested from Jhansi