...जब पार्क में जिम करने लगा 'भूत', जानें- सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई

झांसी. सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के कांशीराम पार्क (Kanshiram Park) का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बिना किसी शख्स की मौजूदगी के जिम मशीन खुद ही चल रही है। यह मशीन स्वत: कैसे चल रही है लोग हैरान हैं। तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए पार्क में भूत (No Host For Ghost) के जिम करने की बात कर रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर व कमेंटेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि इस मशीन पर एक्सरसाइज कौन कर रहा है? पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि ग्रीसिंग की वजह से मशीन स्वत: ही मूवमेंट कर रही है। भूत जैसी कोई बात नहीं है। पार्क के गार्ड ने भूत के एक्सरसाइज की बात को अफवाह बताते हुए कहा कि वह आठ से यहां नौकरी कर रहा है, लेकिन कभी कुछ ऐसा नजारा नहीं आया।

Apparently this happened somewhere in UP. Received via WA. Who’s exercising?? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Vbmqlsd0mz