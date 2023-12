देश में एक साल में 16 हजार से अधिक बच्चों की निमोनिया से मौत

1806 मौतों की वजह से पश्चिम बंगाल पहले तो 1522 बच्चों की मौतों की वजह से राजस्थान दूसरे नंबर पर है। तीसरे और चौथे नंबर की बात की जाए तो 1256 मौतों के साथ मध्यप्रदेश तीसरे और 1247 मौतों के साथ उड़ीसा चौथे नंबर पर है। निमोनिया से मौत के मामलों में जहां पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। वहीं, निमोनिया से पीड़ित बच्चों की संख्या के मामले में उतरप्रदेश पहले और राजस्थान दूसरे नंबर पर है।

16 thousand children died of pneumonia in the country : देश में निमोनिया से बच्चों की मौत के मामले चौंका रहे हैं। निमोनिया से एक माह से पांच वर्ष तक की उम्र की मौत के मामले में पहले पश्चिम बंगाल नंबर व राजस्थान दूसरे नंबर पर। एक साल के दौरान पश्चिम बंगाल और राजस्थान में निमोनिया के कारण सर्वाधिक बच्चों की मौत हुई हैं। दरअसल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 2022-23 के आंकड़ों की पड़ताल की तो, चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। देश में जहां एक से 12 माह तक के 11 हजार 497 शिशुओं की तो एक से पांच साल तक के 4 हजार 571 बच्चों को निमोनिया के कारण से मौत हुई। 1806 मौतों की वजह से पश्चिम बंगाल पहले तो 1522 बच्चों की मौतों की वजह से राजस्थान दूसरे नंबर पर है। तीसरे और चौथे नंबर की बात की जाए तो 1256 मौतों के साथ मध्यप्रदेश तीसरे और 1247 मौतों के साथ उड़ीसा चौथे नंबर पर है। निमोनिया से मौत के मामलों में जहां पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। वहीं, निमोनिया से पीड़ित बच्चों की संख्या के मामले में उतरप्रदेश पहले और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। उतरप्रदेश में एक साल के दौरान 92887 बच्चे और राजस्थान में 82091 बच्चे निमोनिया से पीड़ित मिले।