Raju Tehath राजू ठेहठ के टर्की व चीन की पिस्टल से मारी थी गोलियां

झुंझुनूPublished: Dec 05, 2022 11:07:39 pm Submitted by: Rajesh sharma

हां से दोनों को सात दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। गोली लगने से घायल जतिन व सतीश को उपचार के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पोस्टमार्टम में राजू ठेहट के गोलियां कमर से ऊपर के हिस्से में ही लगना सामने आया है। उसके सीने, कंधे व चेहरे पर गोलियां पाई गई है।

25 bullets were fired from Turkey and China's pistol गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के लिए शार्प शूटर विदेशी हथियार लाए थे। यह हथियार टर्की व चीन में बने हुए हैं। मौके पर शूटरों ने 52 से ज्यादा फायरिंग की थी। वहीं 25 से ज्यादा गोलियां राजू ठेहट के मारी गई थी।

पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकों की टीम ने राजू ठेहट के शव से 25 से ज्यादा गोलियां निकाली। जबकि ताराचंद को दो गोली लगने की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव पैतृक गांव ले जाए गए।



ठेहट का शव पुलिस सुरक्षा के बीच ठेहट गांव ले जाया गया। जहां घर में अंतिम दर्शन के बाद उसका 55 घंटे बाद अंतिम संस्कार किया गया। इधर, हत्याकांड के आरोपी मनीष उर्फ बच्चिया तथा विक्रम गुर्जर को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों को सात दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। गोली लगने से घायल जतिन व सतीश को उपचार के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पोस्टमार्टम में राजू ठेहट के गोलियां कमर से ऊपर के हिस्से में ही लगना सामने आया है। अनुराधा के कनेक्शन की भी होगी जांच इस पूरे मामले में पुलिस लेडी डॉन अनुराधा के कनेक्शन की भी जांच करेगी। पुलिस का मानना है कि ठेहट की हत्या आपसी रंजिश के चलते हरियाणा से शूटर्स बुलाकर करवाई गई है। आनंदपाल गिरोह से जुड़े सुभाष बराल व अन्य की भूमिका जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब तक की जांच में यह साफ हो गया है कि हरियाणा से शूटर्स मनीष उर्फ बच्चिया ने बुलाए थे। मनीष ने भी गिरफ्तार शूटर्स के आकाओं से बात की थी। जोरावाली ढाणी निवासी मनीष उर्फ बच्चिया पुत्र पप्पूराम जाट 13 वर्ष की उम्र में ही अपराध की दुनिया में आ गया था। यह वाहन चोरी का मास्टरमाइंड है, जो कोतवाली थाना का हिस्ट्रीशीटर भी है। इसके खिलाफ वाहन चोरी, नकबजनी, हत्या का प्रयास, शराब तस्करी, मारपीट सहित कुल 28 मामले सीकर, जयपुर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़ आदि जिलो के थानों में दर्ज है। वर्ष 2017 में आरोपी मनीष की 6 जून 2017 को हिष्ट्रीशीट खोली गई थी। वहीं नवंबर 2013 में इसके पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय से लगातार अलग-अलग जगह अपराध की घटनाओं को अंजाम देता आ रहा है। 6 माह पहले ही जेल से जमानत पर आया था। उस समय आरोपी को पाबंद भी किया गया था, लेकिन गांव में आते ही किसी के साथ मारपीट कर ली थी। जिसके खिलाफ कोतवाली थाना में मामला दर्ज करवाया गया था। आरोपी सीकर सरार्फा व्यापारी अपहरण में भी शामिल था। बताया जा रहा है कि यह गैंगस्टर मृतक आंनदपाल की गैंग से और अब अनुराधा गैंग से जुड़ा हुआ है। वहीं बामरड़ा जोहड़ा निवासी आरोपी विक्रम पुत्र कालूराम गुर्जर के खिलाफ अलग-अलग थानों में 11 मुकदमें दर्ज है।