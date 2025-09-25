Jhunjhunu: छोटी सी बात पर हुआ झगड़ा, पुलिस थाने के 7 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर; जानें पूरा मामला

Rajasthan News: झुंझुनूं के बगड़ थानाक्षेत्र में वृंदावन मेले के दौरान पार्किंग को लेकर शुरू हुए झगड़े के दौरान एडवोकेट सुरेंद्र कुमावत को शांतिभंग में गिरफ्तार करने और पुलिसकर्मियों की ओर से मारपीट के आरोप में बगड़ थाने के छह पुलिसकर्मियों को बुधवार को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस कार्रवाई के साथ अब तक कुल सात पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो चुके हैं।