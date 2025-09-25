Jhunjhunu: छोटी सी बात पर हुआ झगड़ा, पुलिस थाने के 7 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर; जानें पूरा मामला

Rajasthan News: झुंझुनूं के बगड़ थानाक्षेत्र में वृंदावन मेले के दौरान पार्किंग को लेकर शुरू हुए झगड़े के दौरान एडवोकेट सुरेंद्र कुमावत को शांतिभंग में गिरफ्तार करने और पुलिसकर्मियों की ओर से मारपीट के आरोप में बगड़ थाने के छह पुलिसकर्मियों को बुधवार को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस कार्रवाई के साथ अब तक कुल सात पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो चुके हैं।
एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने मामले में कांस्टेबल रमन, मनीष, लक्ष्मी निवास, महेंद्र, अनिल व महिला कांस्टेबल सुनील को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए। इससे पूर्व कांस्टेबल सुरेंद्र को भी लाइन हाजिर किया जा चुका है। कार्रवाई के बाद जिला अभिभाषक संघ की ओर से जिला कलक्ट्रेट के सामने चल रहा वकीलों का धरना समाप्त हो गया।
बुधवार को एसपी उपाध्याय और वकीलों के बीच वार्ता हुई, जिसमें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया गया। जिला अभिभाषक संस्था अध्यक्ष सुभाष चन्द्र पूनिया व महासचिव पवन धौलपुरिया ने बताया कि संस्था के सदस्य अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार कुमावत के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी।
आरोपित पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक से हुई वार्ता के बाद मांगें स्वीकार होने पर धरना समाप्त कर दिया गया।