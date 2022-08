बड़ा सवाल: बरसात के बावजूद झुंझुनूं के बांधों में क्यों नहीं आ रहा पानी?

विशेषज्ञों का मानना है कि बांधों के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हो गए हैं। अनेक जगह छोटे-बड़े एनीकट बन गए हैं। इस कारण पानी बांध तक नहीं पहुच पा रहा। उनका मानना है कि सरकार व प्रशासन की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण ही ऐसा हो रहा है। बांधों के कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे में ङ्क्षसचाई और पेयजल का संकट बढ़ सकता है।

Big question: Why is water not coming in the dams of Jhunjhunu?



राजेश शर्मा

जिले में इस बार अच्छी बारिश हुई है। इसके बावजूद कोट बांध को छोड़कर अधिकांश बांध खाली पड़े हैं। इसका प्रमुख कारण बांधों के कैचमेंट एरिया में हो रहा अतिक्रमण है। इससे ङ्क्षसचाई और पेयजल आपूर्ति का संकट मंडरा रहा है। झुंझुनूं जिले में 10 अगस्त तक औसत 419.20 एमएम बरसात हो चुकी है। खेतड़ी में सर्वाधिक 561 एमएम बरसात हुई जो राजस्थान व जिले के औसत से काफी ज्यादा है। लेकिन खेतड़ी क्षेत्र के सभी प्रमुख बांध सूखे पड़े हैं। हालात यह हैं कि शेखावाटी के सबसे बड़े अजीत सागर बांध में एक बूंद भी पानी नहीं है।