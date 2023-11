राजस्थान में सरकारी स्कूल के विद्या​र्थियों को पासबुक से पढ़ने पर पाबंदी

झुंझुनूPublished: Nov 20, 2023 12:18:10 pm Submitted by: Jitendra Yogi

Ban on students to read from passbook : शिक्षा विभाग के शासन सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर पासबुक से पढ़ाने व विद्यार्थियों को पासबुक रखने पर पाबंदी लगाने के लिए कहा था। इसकी पालना में जिला शिक्षा अधिकारियों ने संस्था प्रधानों को आदेश जारी कर पासबुक व वन वीक सीरीज पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की पासबुक के प्रति बनी मानसिकता को जड़ से मिटाने के लिए यह पहल शुरू की है।

Ban on students to read from passbook : जिले के किसी भी विद्यालय में अगर विद्यार्थियों के पास पासबुक या वन वीक सीरीज मिली तो संस्था प्रधानों और विषयाध्यापकों की खैर नहीं है। विद्यार्थियों को केवल पाठयपुस्तकों से ही पढ़ाने के लिए संस्था प्रधानों को आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में हाल ही में शिक्षा विभाग के शासन सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर पासबुक से पढ़ाने व विद्यार्थियों को पासबुक रखने पर पाबंदी लगाने के लिए कहा था। इसकी पालना में जिला शिक्षा अधिकारियों ने संस्था प्रधानों को आदेश जारी कर पासबुक व वन वीक सीरीज पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की पासबुक के प्रति बनी मानसिकता को जड़ से मिटाने के लिए यह पहल शुरू की है। स्कूलों में पासबुक पर पाबंदी लगाने के पीछे का मकसद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यार्थियों का सर्वांगिण विकास करना है। बच्चे पासबुक से रटने का काम कर रहे हैं। उनमें समझ नहीं बढ़ रही। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की ओर से सभी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को आदेश दिया है कि ना तो अध्यापक पासबुक से पढ़ाएंगे और ना ही विद्यालय में आने वाले बच्चों के पास पासबुक या वन वीक सीरीज मिलनी चाहिए। अगर किसी के पास पासबुक या वन वीक सीरीज मिली तो विषयाध्यापक के साथ-साथ संस्था प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।