भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी.पी.जोशी 14 को आएंगे झुंझुनूं

झुंझुनूPublished: Jun 12, 2023 12:01:53 am Submitted by: Rajesh sharma

BJP State President CP Joshi will come to Jhunjhunu on 14 june

झुंझुनूं. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सी. पी. जोशी CP Joshi 14 जून को झुंझुनूं आएंगे। जिलाध्यक्ष पवन मांवडिया ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष दोपहर एक बजे गाडिया टाउन हॉल में होने वाले झुंझुनूं विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। तत्पश्चात जिला पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मावंडिया ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झुंझुनूं पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष के दौरे की पूर्व तैयारियों को लेकर पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी प्रकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में सांसद नरेन्द्र कुमार, विधायक सुभाष पूनिया,जिला महामंत्री सरजीत चौधरी,जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्र भाम्बू ,सुनील लाम्बा, राकेश शर्मा, शहर मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा, विशम्बर पूनिया,विनोद झाझडिया, बगड चेयरमैन गोविन्द सिंह राठौड, बबलू चौधरी,राजीव चौधरी, भादरमल स्वामी, सतीश खींचड,जयसिंह मांठ, शौकत अली चौहान, दलीप मीणा, मोनिका चौधरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।