शेखावाटी में बाजरा को मुद्दा बनाएगी भाजपा

बाजरा व अन्य फसलों की सरकारी खरीद करवाने की मांग को लेकर भाजपा 17 अक्टूबर को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोङ्क्षवद ङ्क्षसह डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में हुंकार रैली करेगी। रैली को लेकर झुंझुनूं में भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक गुरुवार को अम्बेडकर भवन में हुई।

झुंझुनू Published: October 14, 2022 12:44:56 pm

झुंझुनूं. बाजरा व अन्य फसलों की सरकारी खरीद करवाने की मांग को लेकर भाजपा 17 अक्टूबर को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोङ्क्षवद ङ्क्षसह डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में हुंकार रैली करेगी। रैली को लेकर झुंझुनूं में भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक गुरुवार को अम्बेडकर भवन में हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार किसानों से किया वादा भूल गई है। ना तो उनका कर्जा माफ किया ना ही उनकी फसलों की खरीद कर रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार के पूरे कार्यकाल में परीक्षा माफिया हावी रहे। एक भी परीक्षा निष्पक्ष नहीं हुई। बेरोजगार परेशान होते रहे। झुंझुनूं में नहर के नाम पर लोग राजनीति करते रहे, लेकिन नहर नहीं आई।

झुंझुनूं व अलवर में बढ़े अपराध-राठौड़ भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि झुंझुनूं में अपराधी बेखौफ हैं। सरे आम गोलीमारकर हत्या की जा रही है। अलवर में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। चार साल में मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अलावा कोई कार्य नहीं किया। वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि राजे हमारी पार्टी की नेता हैं। यात्रा में गलत क्या हैं। पार्टी में पुराने पदाधिकारियों की वापसी के सवाल पर कहा कि इसके लिए केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। कमेटी के निर्णयानुसार ही वापसी की प्रक्रिया होगी। पदाधिकारियों को खड़ाकर जिम्मेदारी सौंपी भाजपा पदाधिकारियों ने हर ब्लॉक के प्रमुख पदाधिकारियों को खड़ाकर लक्ष्मणगढ़ में प्रस्तावित रैली में भीड़ लाने की जिम्मेदारी सौंपी। बसों व कार्यकर्ताओं की संख्या लिखी। बैठक को प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज, जिला प्रमुख हर्षिनी कुल्हरी, जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया व अन्य ने सम्बोधित किया। सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया, धोद के पूर्व विधायक गोर्वधन वर्मा व राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विशम्भर पूनिया भी मंचस्थ रहे। संचालन सरजीत चौधरी ने किया।

कार्यक्रम में उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, सुशीला सीगड़ा, प्यारेलाल ढूकिया, राजेन्द्र भाम्बू, राजेश दहिया, बबलू चौधरी, सूरजगढ़ पालिकाध्यक्ष पुष्पा गुप्ता, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सरोज श्योराण, नीता यादव, योगेन्द्र मिश्रा, धर्मपाल गुर्जर, कैलाश मेघवाल, कमलकांत शर्मा, कुलदीप पूनिया, राजेश बाबल, गिरधारी लाल खींचड़, सेवाराम गुप्ता, चन्द्र प्रकाश शुक्ला सहित जिलेभर के पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली में यह रहेगा मुद्दा

-बाजरा सहित अन्य फसलों की सरकारी खरीद हो।

-लम्पी से गोवंश की मौत पर मुआवजा दिया जाए।

-किसानों को खाद व उवर्रक सस्ती दर पर दिया जाए।

