आज से पत्रिका के इस अभियान में जानिए झुंझुनूं में क्यों नहीं चल रही लम्बी दूरी की रेल

राजेश शर्मा

झुंझुनूं. चुनाव आते हैं, हमारे नेता बड़े-बड़े वादे करते हैं। कोई रेल चलाने का दावा करता है तो कोई खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट को फिर से गति दिलाने का वादा करता है। वादों पर विश्वास कर जिले की जनता ने भरपूर वोट दिए। मतों के साथ जीते के भी नए रेकॉर्ड बने। इसके बावजूद जिलेवासियों को रेल की सुविधाएं पूरी नहीं मिल रही। ना राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए नियमित ट्रेन है ना ही देश की राजधानी दिल्ली के लिए नियमित रेल चल रही है। हमारे नेता कई बार रेल चलाने की तारीख दे चुके, लेकिन यह तारीख पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं चल रही रेल? क्या हैं प्रमुख कारण? पैरवी में कहां रहे पीछे? अब कैसे चले ट्रेन? इन्हीं प्रमुख मुद्दों का उजागर करती राजस्थान पत्रिका के अभियान 'नेताजी कठै है म्हारी रेलÓ की यह पहली कड़ी।

जिला मुख्यालय स्थित स्टेशन से हर माह औसत 35 से 40 हजार यात्री यात्रा करते हैं। खुद रेलवे के अधिकारियों का कहना है यदि दिल्ली व जयपुर के लिए नियमित ट्रेन चल जाए तो यात्री भार और बढ़ सकता है। ट्रेन नहीं चलने के कारण यात्रियों को महंगा व जोखिम भरा सफर तय करना पड़ रहा है।वहीं सुपरफास्ट ट्रेनों की तुलना की बसों में ज्यादा समय लग रहा है। सड़क पर हर दिन हादसों को डर सताता रहता है।

गेज परिवर्तन के कारण पटरियां उखाड़ी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर ब्रॉडगेज कार्य का शिलान्यास किया।शिलान्यास समारोह में तत्कालीन सांसद शीशराम ओला सहित रेलवे के अनेक अधिकारी थे।कार्य धीमी गति से चला।

कई बार बजट की कमी आई। आखिर एक दिन सीआरएस हुआ और उसके बाद ट्रेन चली तो सपनों को फिर पंख लगे।सोचा अब दिल्ली व जयपुर के लिए नियमित ट्रेन मिलेगी। लेकिन ट्रेन केवल सीकर तक ही चली।इसके बाद फिर पत्रिका ने लगातार मुद्दे उठाए। इन मुद्दों को पूरी जनता ने साथ दिया।उसके बाद जयपुर तक ट्रेन तो चली, लेकिन ट्रेन नाम की चली। केवल एक ट्रेन जयपुर के लिए दिवाली के दिन से शुरूहुई, लेकिन वह भी नियमित नहीं है।

अब कोई बहाना नहीं

अब रींगस में राजस्थान का सबसे बड़ा रेल पुल बन गया। पहले पुल को बहाना बनाया जा रहा था।कभी सीआरएस होने को बहाना बताते रहे।तो कभी जयपुर जंक्शन पर यार्ड के रिमॉडलिंग के कार्य के कारण ट्रेन नहीं चलने की बात कही गई।अब यह तीनों कार्य पूरे हो गए।लेकिन हमारी ट्रेन नहीं चल रही।