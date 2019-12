अगर आप लगातार एक ही तेल की सब्जी बना रहे हैं तो जरूर पढ़ें यह खबर

झुंझुनूं. अगर आप सब्जी में एक ही प्रकार का तेल लम्बे समय से खा रहे हैं, तो रुक जाएं। यह तेल आपके लिए फायदे के साथ नुकसान भी कर सकता है। आप तीन माह से ज्यादा एक ही प्रकार का तेल नहीं खाएं। बल्कि हर तीन माह में अपना खाने का तेल बदलते रहें। इससे आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा। यह कहना है हार्ट रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों का।

भारत सहित दक्षिण एशिया में हार्ट अटैक तेजी से बढ़ रहा है। पहले यह रोग विकसित देशों में ज्यादा था, अब वे संभल गए और हम इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं।

वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ अमित सिंघल ने कहा कि हर तेल में अलग-अलग न्यूट्रीशियंस होते हैं। इसलिए हर तीन माह में अपने खाने के काम में लेने वाला तेल बदलें। कभी सरसों, कभी तिल, कभी सोयाबीन तो कभी मूंगफली या अन्य तेल काम में लें। यहां तेल के प्रकार से मतलब है उसके ब्रांड से नहीं है।

वहीं हार्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हर दिन कम से कम 45 मिनट पैदल चलें व शारीरिक श्रम/व्यायाम जरूर करें। दौड़ लगाने से पहले वार्मअप जरूर करें।

यह करें

-घर का बना हुआ खाना खाएं।

-हर दिन कम से कम 45 मिनट पैदल चलें।

-गुटखा, जर्दा, बीडी, सीगरेट व अन्य नशा नहीं करें।

-तेल व घी कम से कम खाएं।

-गरिष्ठ भोजन नहीं करेंं।

-सुबह जितना जल्दी हो सके नाश्ता करें।

-रात को सोने से कम से कम तीन घंटे पहले खाना खाएं।

-साल में एक बार बीपी, शुगर व इसीजी जरूर करवाएं।

-छाती में दर्द होते ही अधिकतर लोग इसे गैस का दर्द मान लेते हैं। दर्द होते ही डॉक्टर के पास जाएं और इसीजी करवाएं।

सोत समय मोबाइल बंद रखें

रात को सोते समय मोबाइल स्विच ऑफ रखें। शरीर से कम से कम 5 फीट दूर रखें। इससे रडिऐशन होता है। बच्चों को तो मोबाइल बिल्कुल नहीं दें।

फास्ट फूड बडा कारण

हृदय रोगों का सबसे बड़ा कारण बाहर का खाना व फास्ट फूड हैं। इसके अलावा ज्यादा चिकनाई वाला खाना खाना तथा नियमित शरीरिक श्रम नहीं करने से हार्ट अटैक तेजी से बढ़ रहा है।