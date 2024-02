झुंझुनूं जेल में मुख्य प्रहरी ने रिवाल्वर से खुद के सिर में मारी गोली

झुंझुनूPublished: Feb 12, 2024 12:01:03 am Submitted by: Jitendra Yogi

Chief guard shot himself in the head with a revolver : मंडावा रोड स्थित जिला जेल के मुख्य प्रहरी ने रविवार को डयूटी के दौरान खुद को रिवाल्वर से गोली मार ली। गोली कनपटी में लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जवाहरपुरा निवासी कृष्णकुमार मेघवाल जिला जेल में मुख्य प्रहरी के पद पर तैनात था। वह शस्त्रागार प्रभारी भी था। रोजाना की तरह सुबह दस बजे वह डयूटी पर आया। सुबह पौने ग्यारह बजे के शस्त्रागार में गया और वहां पर रखी रिवाल्वर से खुद की कनपटी में गोली मार ली। गोली चलने की आवाज पर वहां पर कार्यरत स्टाफ शस्त्रागार की तरफ दौड़े तो वहां पर कृष्णकुमार अचैत अवस्था में पड़ा हुआ था और हाथ में रिवाल्वर थी। उसे तुरंत बीडीके अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कर परिजन को सौंप दिया। जेल उप अधीक्षक प्रमोदसिंह शेखावत ने कोतवाली में मृग दर्ज कराई है। मृतक कृष्ण कुमार मेघवाल झुंझुनूं जेल में अक्टूबर 2021 से तैनात था है। कृष्ण कुमार के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा 24 और छोटा बेटा 20 साल का है। दोनों बेटे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कृष्ण कुमार का परिवार जवाहरपुरा गांव में रहता है। कृष्ण जेल परिसर में बने बेरक में रहता था। रात को दो बजे डयूटी पूरी कर अपने बेरक में खाना खाकर सोया था। सुबह दस बजे नहा-धोकर और खाना खाकर डयूटी पर आया था। रिवाल्वर में पुलिस को पांच गोलिया भरी हुई मिली है। जबकि एक गोली चली है। पुलिस कृष्ण के खुद के गोली मारने के मामले की कई एंगल से जांच कर रही है।