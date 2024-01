राजस्थान के डिप्टी सीएम बोले , मोदी के नेतृत्व में देश चांद पर पहुंचा

झुंझुनूPublished: Jan 28, 2024 12:06:03 am Submitted by: Rajesh sharma

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश चांद तक पहुचा है। हमारे वैज्ञानिकों का लौहा पूरी दूनिया मान रही है। 500 वर्षो बाद अयोध्या मे रामलला की स्थापना देश और देशवासियो के लिए गौरव की बात है।

झुंझुनूं में गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में गुब्बारे छोड़ते उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, सांसद नरेन्द्र कुमार व अन्य।

गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह शुक्रवार को जिला मुख्यालय के स्वर्ण जयंती स्टेडियम पर आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा को पुलिस बैण्ड ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया । इसके बाद डॉ. बैरवा ने परेड का निरीक्षण कर मार्च-पास्ट एवं सलामी ली। एडीएम चंदन दुबे ने राज्यपाल के संदेश का वाचन किया गया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र एवं पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। विभिन्न शिक्षण संस्थानों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। विभिन्न विभागों की ओर से आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। स्कूली बच्चों द्वारा शारीरिक व्यायाम, बैण्ड प्रदर्शन किया गया। सांसद नरेन्द्र कुमार, जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल, एसपी देवेन्द्र बिश्नोई सहित बडी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी एवं स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संचालन मूलचंद झाझडि़या व भावना शर्मा ने किया।