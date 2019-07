झुंझुनूं में प्रेम विवाह करने वाली पत्नी ने अपने ही पति के सीने में घोंप दिया नफरत का खंजर

jhunjhunu news



बुहाना. झुंझुनूं जिले के बुहाना उपखंड के नानवास गांव में पति-पत्नी के बीच आए दिन होने वाले झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने अपने पति के सीने में खंजर घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला सविता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों ने प्रेम विवाह किया था।

end of the love story in jhunjhunu

घटना बुधवार मध्यरात्रि की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक नानवास गांव का सुखवीर (42) है। वह ट्रक चलाने का कार्य करता था। बुधवार रात को पत्नी सविता व सुखबीर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर महिला सविता ने अपने पति सुखवीर पर चाकू से हमला बोल दिया। चाकू सुखवीर के सीने में लगा। चाकू लगने के बाद महिला सविता ने अपने परिजनों को घटना के बारे में अवगत कराया। परिजन मौके पर पहुंचे तब तक अधिक रक्त बहने के कारण सुखवीर की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी देवेन्द्र प्रताप मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। रात को ही पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।



झारखंड की रहने वाली है सविता

पुलिस के अनुसार सुखबीर ने करीब पांच साल पहले झारखंड के जैसिद्धि गांव की सविता के साथ प्रेम-विवाह किया था। दोनों का ट्रक चलाने के दौरान मिलान हुआ था। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। पुलिस के अनुसार दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था। आपसी झगड़ा ही मौत का कारण बना। मृतक के कोई बच्चा नहीं है। पुलिस में मृतक के भाई हवा सिंह ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच थाना प्रभारी देवेन्द्र प्रताप करेंगे।

जांच टीम पहुंची मौके पर :

नानवास गांव के सुखवीर की हत्या के साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। मौके से रक्त के सैंपल एकत्र किए गए। घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण करके साक्ष्य लिए गए। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू को कब्जे में ले लिया है।