झुंझुनूं के पांच छात्र बन चुके राजस्थान विवि छात्रसंघ के अध्यक्ष

चुनाव जीतने वालों में झुंझुनूं जिले के पांच छात्र नेता हैं। जो पूरी शेखावाटी में सर्वाधिक हैं। विवि के इतिहास में दो भाइयों का अनूठा रेकॉर्ड भी शेखावाटी के नाम दर्ज है। राजकुमार शर्मा व राजपाल शर्मा दोनों सगे भाई हैं। दोनों ही छात्रसंघ के अध्यक्ष भी रह चुके।

Five students of Jhunjhunu become president of Rajasthan University



राजस्थान विश्वविद्यालय में भी शेखावाटी का डंका बजता है। यहां अधिकांश चुनावों में शेखावाटी के विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। चूरू, झुंझुनूं व सीकर के 9 विद्यार्थी राजस्थान विवि जयपुर में छात्रसंघ चुनावों में अध्यक्ष का चुनाव जीत चुके हैं। इनमें छह अध्यक्ष ऐसे रहे जो बाद में विधायक का चुनाव भी जीते। वहीं पांच को मंत्री बनने का मौका मिल चुका है। शुरुआत सीकर जिले के मूल निवासी कालीचरण सर्राफ ने की। वे बाद में जयपुर में ही बस गए। इनके बाद चूरू जिले की सरदारशहर तहसील के हरपालसर गांव निवासी राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने चुनाव जीता। जयपुर जिले के रहने वाले श्याम शर्मा भी अध्यक्ष रह चुके, उनका पैतृक गांव भी उदयपुरवाटी उपखंड के केड में है।