झुंझुनूं जिले में यहां होगी फसल की सरकारी खरीद, देखें पूरी लिस्ट

झुंझुनूPublished: Nov 02, 2023 01:24:26 pm Submitted by: Rajesh sharma

जिला कलक्टर बचनेश अग्रवाल ने बताया कि जिले में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के 7 खरीद केन्द्र तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 8 खरीद केन्द्र बनाए गए हैं।

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ 2023-24 में मूंग, मूंगफली की खरीद शुरू हो गए है। इसके लिए विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कलक्टर बचनेश अग्रवाल ने बताया कि जिले में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के 7 खरीद केन्द्र तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 8 खरीद केन्द्र बनाए गए हैं। सहकारी समितियां के उप रजिस्ट्रार संजीव कुमार ने बताया कि जिले में खरीद शुरू हो चुकी है। केन्द्रों पर सभी व्यवस्था सुचारू कर ली गई है। किसानों ने बताया कि फसल खरीद में नियमों का और सरलीकरण किया जाए। भुगतान तुरंत मिलना चाहिए। कई बार अधिकारी नमी व मिट्टी का बहाना कर देते हैं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।