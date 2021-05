नए ऑक्सीजन प्लांट पर 25 प्रतिशत का अनुदान

झुंझुनू ञ्च पत्रिका

कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विशेष पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली फर्म को 25 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा। इसकी अधिकतम राशि 50 लाख रुपए निर्धारित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने सभी जिला कलक्टर को मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए लिखा है। उन्होंने बताया कि संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन निर्माता इकाइयों और उद्यमियों को नए प्लांट स्थापित करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए एक पैकेज की घोषणा की, जिसमें एक करोड रुपए या इससे अधिक का निवेश करने पर संबंधित इकाई या उद्यमी को कुल पूंजीगत राशि का 25 फीसदी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया है। इसके लिए आवश्यक शर्त रखी गई है कि संबंधित फर्म को मेडिकल ऑक्सीजन का व्यावसायिक उत्पादन 30 सितंबर 2021 तक शुरू करना होगा।

और कई तरह की रियायतें

-इन इकाइयों का तीन साल तक राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज 2019 के अधीन आवश्यक अनुमति या निरीक्षण से मुक्त रखने का भी प्रावधान किया गया है।

-प्लांट लगाने पर कन्वर्जन चार्ज नहीं देना पड़ेगा।

-भवन मानचित्र शुल्क नहीं लगेगा।

-भू-उपयोग परिवर्तन की भी जरूरत नहीं होगी।

उद्यमी की ओर से दिए गए शपथ पत्र के आधार पर 90-ए की कार्रवाई नगरीय निकाय विभाग कर सकेगा।

निकाय के नाम भूमि दर्ज कर लेआउट प्लान स्वीकृत किया जाएगा। शपथ पत्र में दी गई जानकारियां गलत मिलती है तो अनुमोदन निरस्त हो सकेगा। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का पट्टा जारी करने का अधिकार नगरीय निकाय स्तर पर ही दिया गया है।



आठ दिन में मिले मरीज

26 अप्रेल 95

27 अप्रेल 165

28 अप्रेल 222

29 अप्रेल 199

30 अप्रेल 222

01 मई 122

02 मई 443

03 मई 99

4 मई 284

5 मई 187