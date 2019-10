राजस्थान उपचुनाव 2019: हेमा मालिनी का आज चुनावी 'तड़का', मंडावा में चुनावी सभा करेंगी ड्रीमगर्ल

राजस्थान उपचुनाव 2019: हेमा मालिनी का आज चुनावी 'तड़का', मंडावा में चुनावी सभा करेंगी ड्रीमगर्ल

Hema Malini to vote appeal for BJP candidate in Mandawa Rajasthan : राजस्थान में दो विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में अब स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस व भारतीय जनता पार्टी सांसद हेमा मालिनी ( Hema Malini ) शुक्रवार को पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील ( vote appeal for BJP candidate ) करेंगी। वे प्रदेश में झुंझुनू की मंडावा सीट ( Mandawa Rajasthan ) पर चुनाव प्रचार करेंगी।