Sep 09, 2023

15 में से 8 नहीं घटा सके सरकारी स्कूल के पांचवीं के बालक

झुंझुनूं. जिला कलक्टर डॉक्टर खुशाल यादव ने जिले में कई जगह निरीक्षण किया। अनेक जगह अव्यवस्था मिली। जिला कलक्टर ने सर्वप्रथम जिले के उदावास स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय का औचक निरिक्षण किया। विद्यालय प्राचार्य स्कूल में नहीं मिले। स्टाफ ने चुनाव प्रशिक्षण में जाना अवगत करवाया। उपस्थिति पंजिका से मिलान करने पर पांच अध्यापक तथा दो कर्मचारी मौके पर नहीं मिले । क्लास में बच्चों की अनुपस्थित पर भी जिला कलक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में संचालित कक्षाओं में जाकर बच्चों के शैक्षिक स्तर का परीक्षण किया। कक्षा पांच के विद्यार्थियों के साथ जिला कलक्टर द्वारा विशेष रूप से कक्षा में बैठकर बच्चों के साथ ब्लैकबोर्ड के माध्यम से गणित के सामान्य सवालों का हल करवाया। क्लास टीचर को भी बुलाकर बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के निर्देश दिए गए। यहां बालक पंद्रह में से आठ नहीं घटा सके। पोषाहार कार्यक्रम में आज वितरित किए गए भोजन की गुणवत्ता के बारे में बच्चों से पूछा गया । बाल गोपाल योजना अंतर्गत दूध वितरण के बारे में भी उपस्थित बच्चों से पूछा गया।इसके बाद जिला कलक्टर दोरासर स्थित शौर्य उद्यान पहुंचे और वहां पर इसकी कार्य योजना के संबंध में जानकारी ली। बड़ागांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां पर उन्होंने आपातकालीन कक्ष, डेशिंग रूम, लेबर रूम, दवा वितरण केंद्र, लैब, जनरल वार्ड का निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।