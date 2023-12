कम पानी में जीवन चलाना, अब सिखाना होगा

झुंझुनूPublished: Dec 13, 2023 01:09:17 pm Submitted by: Jitendra Yogi

Interview of The Waterman of india : कई देश ऐसे हैं जहां पर भारत से ज्यादा हालात बुरे हैं। यह अच्छी बात है कि भारत अभी पानी पर जिंदा है। लेकिन सवाल यह भी है कि हम कितने दिन पानी पर जिंदा रहेंगे। यदि हमारा 72 प्रतिशत पानी खत्म हो गया है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं है।

कम पानी में जीवन चलाना, अब सिखाना होगा

The Waterman of india : पानी वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त डॉ. राजेंद्र सिंह एक दिन के दौरे पर पिलानी कस्बे में आए। पत्रिका से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्षा के कम पानी में जीवन चलाना, अब आने वाली पीढ़ी को सिखाना होगा। भारतीय ज्ञान तंत्र में जो विद्या है, उस विद्या को ढूंढकर पानी पर काम करने की जरूरत है। बारिश के पानी को ठीक से सहेजना, जल का कौशल और जल उपयोग की दक्षता को लेकर आने वाली पीढी में चेतना पैदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख होता है कि पिलानी जैसी शिक्षा नगरी भी डार्क जोन में है। उन्होंने कहा कि पिलानी विद्या का केंद्र रहा है। यहां पर पानी का संकट नहीं होना चाहिए था। यदि हमने इसे नहीं रोका तो जो यहां पर काम हो रहे है। उनमें बाधाएं आएगी। इसलिए यहां की सभी शिक्षण संस्थाओं को मिलकर बारिश के पानी को सहेजने का काम करना होगा।