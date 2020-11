राजस्थान ने केंद्र पर बनाया दबाव, हरियाणा जल्द करें एमओयू

झुंझुनूं. राजस्थान में यमुना जल के मामले में हरियाणा के एमओयू के बिना भी तकनीकि रिपोर्ट सबमिट करने की मंजूरी मिल गई है। जिसके चलते राजस्थान ने केंद्र पर दबाव बनाया है कि हरियाणा सरकार जल्द इस मामले में एमओयू कर आगे का कार्य करे। यमुना जल समझौता जनहित याचिका के मामले में कोर्ट की सख्ती के चलते बिना एमओयू के तकनीकि रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है। अब तक हुई दो बैठकों में केंद्रीय जल आयोग एवं राजस्थान के अधिकारियों के बीच हुई दो उ'च स्तरीय बैठकों में प्रोजेक्ट में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए चर्चा हुई और कोर्ट से छह महीने का समय मांगा गया। जबकि कोर्ट ने दो महीने का समय देते हुए समझौते की तमाम बाधाएं दूर करने की बात कही है। केंद्रीय जल आयोग के चीफ़ इंजीनियर की अध्यक्षता में केंद्रीय जल आयोग के उ'च अधिकारियों और राÓय जल आयोग के अधिकारियों के बीच पहली बैठक 29 सितंबर 2020 को हुई । बैठक में यशवर्धन सिंह शेखावत बनाम सरकार जनहित याचिका की अगली तारीख़ 25 नवम्बर से पहले Óयादा से Óयादा बाधाओं को दूर करने का फैसला लिया गया। दूसरी बैठक 27 अक्टूबर 2020 को हुई।

जानिए: अब तक प्रोजेक्ट की प्रगति

-हायड्रॉलजी विभाग: डायरेक्टर के आंकलन के मुताबिक़ पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की ओर से निर्मित डीपीआर में जो पाइप का नाप बताया गया है, वो राजस्थान के हिस्से के पूरे पानी को ले जाने में सक्षम नहीं है। अगर राजस्थान अपने हिस्से का पूरा पानी ले जाना चाहता है तो पाइपों की साइज को बढ़ाना होगा। ऐसे में बैठक में पाइप की साइज बढ़ाने के डीपीआर में बदलाव के निर्देश दिए गए हैं।

-अंतरराÓयीय मामले : राजस्थान सरकार की ओर से हरियाणा के क्षेत्र में काम करने के लिए ज़रूरी एमओयू 10 जुलाई 2017 को हरियाणा सरकार को भिजवा दिया था मगर आज दिनांक तक हरियाणा ने उसपर हस्ताक्षर नहीं किए। ऐसे में राजस्थान सरकार ने मांग की है कि टेक्नीकल एडवाइजरी कमेटी की बैठक बिना एमओयू के होने दी जाए। एमओयू के हस्ताक्षर के बाद बाद ही टेक्नीकल एडवाइजरी कमेटी की बैठक करने की बाध्यता को हटाए जाने पर सभी पक्ष सहमत हो गए हैं।

-प्रोजेक्ट की लागत : प्रोजेक्ट की बढ़ चुकी लागत के विषय में केंद्रीय जल आयोग ने राजस्थान सरकार से सम्बंधित अधिकारियों को दिल्ली पदस्थापित करने के लिए कहा ताकि इस विषय पर निरंतर बैठकें हो सकें।

-कंकरीट या स्टील के पाइप : कंकरीट पाइप की जगह राजस्थान सरकार स्टील के पाइप काम में लेगी। जबकि केंद्र सरकार अब तक कंकरीट के पाइप काम में लेने पर ज़ोर दे रही थी ।

-प्रोजेक्ट रिपोर्ट नई बनेगी या कमियां दूरी होंगी: केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों के अनुसार अब तक इस विषय पर संशय था की क्या राजस्थान नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देगा या पुरानी रिपोर्ट की कमियों को ही ठीक कर पुरानी रिपोर्ट ही देगा। राजस्थान सरकार ने इस विषय पर संशय दूर किया की पुरानी रिपोर्ट की कमियों को दूर कर उसी रिपोर्ट को काम में लिया जाएगा।

याचिकाकर्ता का क्या कहना है...

केंद्रीय जल आयोग की ओर से यमुना जल की कमी के विषय को बार बार उठाया जा रहा है। जबकि 15 फरवरी 2018 को हुई बैठक में पानी पर्याप्त माना गया था। मानसून के समय हरियाणा और दिल्ली बाढग़्रस्त हो जाते हैं इसलिए ऐसा प्रतित होता है की इस विषय पर राजनीति की जा रही है। पिछले 26 साल से राजस्थान के हिस्से के पानी का उपयोग हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और उत्तरप्रदेश करते आए हैं। अत: अब राजस्थान के हिस्से के जायज हक में किसी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यशवर्धनसिंह शेखावत, याचिकाकर्ता एवं संयोजक यमुना जल संघर्ष समिति (झुंझुनूं)