बीकानेर जा सकता है झुंझुनूं का सेना भर्ती कार्यालय

Jhunjhunu Army recruiting office will go to Bikaner : भर्ती कार्यालय 1962 में भारत-चाइना के बीच हुई लड़ाई के वक्त से चल रहा है। उस वक्त इसकी जिम्मेदारी एक जेसीओ रैंक के आफिसर के पास थी। बाद में एक जून 1969 को इसे शाखा भर्ती कार्यालय (बीआरओ) के रूप में स्थापित कर इसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल को संभलाई। वर्ष 2006 में इसे शाखा भर्ती कार्यालय से सेना भर्ती दफ्तर (एआरओ) बना दिया गया था।

झुंझुनूं. Jhunjhunu Army recruiting office will go to Bikaner : वीरों की भूमि झुंझुनूं में गुढ़ा रोड पर संचालित सेना भर्ती दफ्तर (एआरओ) को बीकानेर शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। इस संबंध में डॉयरेक्टर रिक्रुटिंग की ओर से पिछले दिनों जिला कलक्टर को पत्र लिखा गया था। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को भी पत्र की प्रति देकर इस संबंध राय मांगी गई है। मामले में सभी के अपने-अपने तर्क हैं। एक सुझाव यह भी दिया गया है कि राज्य में अब पचास जिले हो चुके हैं। ऐसे में बीकानेर में नया भर्ती कार्यालय खोला जा सकता है। उधर सेना भर्ती कार्यालय की शिफ्टिंग की कवायद पर पूर्व सैनिकों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि सेना भर्ती कार्यालय के शिफ्ट हो जाने से नई भर्ती वाले नौजवानों, सैनिकों व उनके परिवारों को कई प्रकार के कामकाज में परेशानी उठानी पड़ेगी।