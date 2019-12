आश्रम में युवक की हत्या, शक ना हो इसलिए शव को कंबल सेे ढका, जानिए पूरा मामला

Young Man Murdered In Jhunjhunu Rajasthan : कस्बे में श्मशान भूमि के पास जानकीदास आश्रम ( Dead Body Found in Hermitage ) में शनिवार रात्रि में एक युवक की हत्या ( Murder of Young Man ) कर दी गई। हत्या करने के बाद युवक के शव को आरोपी कंबल से ढक कर चले गए। पुलिस ने मामले में मृतक युवक के साथ रहने वाले कुछ युवकों को हिरासत में लिया है।