झुंझुनूPublished: Sep 12, 2023 12:53:57 pm Submitted by: Rajesh sharma

पहले चरण में केवल पूरे गांव की मिट्टी एक ही जगह से ली गई थी। अब दूसरे चरण में गांव-ढाणी के हर घर के अंदर से मिट्टी ली जाएगी। पहले चरण में शहरों की मिट्टी नहीं ली गई थी। इसके अलावा गांवों में वीरों, शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों की शिलापट्टिका भी लगाई गई थी। पांच पौधे भी लगाए थे। चावल व मिट्टी दिल्ली जाएंगे। वहां मिट्टी से अमृत वाटिका बनाई जाएगी।

Video झुंझुनूं के चावल व मिट्टी क्यों जाएंगे दिल्ली, पढ़ें पूरी कहानी

Jhunjhunu's rice and soil will go to Delhi

झुंझुनूं. मेरी माटी मेरा देश का दूसरा चरण शुरू हो गया है। यह तीस सितम्बर तक चलेगा। इसमें खास बात यह है कि हर घर के अंदर से चुटकी भर मिट्टी एक कलश में डाली जाएगी। यह मिट्टी उस घर के कच्चे स्थान की ही ली जाएगी। बाहर की नहीं लेंगे। जिस मकान में कच्ची जगह बिल्कुल नहीं है, वहां से मुट्टी भर चावल लिए जाएंगे।

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने इसके लिए देश के सभी राज्यों को पत्र लिखकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए नेहरू युवा केन्द्र NYK के स्वयंसेवक व युवाओं की टीम गांव-गांव जाकर मिट्टी व चावल एकत्रित कर रही है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के घरों से भी मिट्टी ली जाएगी। मिट्टी व चावल एकत्रित करने में युवा उत्साह दिखा रहे हैं। युवाओं के उत्साह को देखकर झुंझुनूं जिले में कई जगह रिटायर्ड फौजी व महिलाएं भी इस कार्य में जुट गई हैं। कई जगह मेरी माटी मेरा देश Meri Mati Mera Desh की थीम वाला गीत भी बजाया जा रहा है। इसके बाद एक से तेरह अक्टूबर तक मिट्टी व चावल ब्लॉक स्तर पर बड़े कलश में डाले जाएंगे। यहां से 22 से 27 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर एकत्रित किए जाएंगे। 28 से तीस अक्टूबर तक मिट्टी नेशनल लेवल पर एकत्रित की जाएगी। दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस मिट्टी से अमृत वाटिका बनाई जाएगी।