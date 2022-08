जानिए उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गांव व बचपन के स्कूल की खास बातें

प्रधानाचार्य सुमन थाकन कहती हैं कि धनखड़ ने हमेशा स्कूल में सहयोग किया है। स्कूल भवन के लिए उन्होंने 11 लाख रुपए भी दिए हैं। पूरे गांव के सहयोग से 34 लाख रुपए हो गए। जल्द ही स्कूल का नया भवन बन जाएगा। थाकन ने बताया कि धनखड़ बच्चों को स्कूल ड्रेस, स्वेटर आदि भी देते हैं।

सुरेन्द्र डैला

राजस्थान के झुंझुनूं जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर किठाना गांव पहुंचे तो कुछ महिलाएं सिर पर गठरी लिए खेतों से लौटती नजर आई। कुछ महिलाएं और पुरुष खेतों में फसलों की देखभाल में जुटे हुए हैं तो कुछ खेतों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। गांव के बीचों-बीच स्थित सरकारी स्कूल में शांत वातावरण में पढ़ाई चल रही है। वहीं दुकानों के सामने ग्रामीणों की चौपाल सी लगी है। इसी बीच यह खबर आई कि देश के नए उप राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ की जीत हुई है। बस, यही खबर सुनकर गांव के लोग खुशी से उछल पड़ते हैं और शुरू हो जाता है कि एक-दूसरे को बधाई का सिलसिला। क्योंकि, धनखड़ इसी गांव के रहने वाले हैं। इन्हीं गलियों में उनका बचपन बीता है। यहीं उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई की है।