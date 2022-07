जानें, आखिर झुंझुनूं को क्यों नहीं मिल रहा यमुना का पानी

समझौते के तहत राजस्थान के तीन जिलों झुंझुनूं, चूरू और भरतपुर को 1.19 बिलीयन क्यूबिक मीटर पानी मिलना है।

झुंझुनूं जिले व चूरू के राजगढ़ ब्लॉक को ताजेवाला हैड से 1917 क्यूसेक तथा भरतपुर को ओखला बैराज से बचा हुआ पानी मिलना तय हुआ। भरतपुर के जनप्रतिनिधियों ने तो पानी ले लिया, लेकिन झुंझुनूं का पानी वोटों की राजनीति में उलझ गया।

Know why Jhunjhunu is not getting water from Yamuna

राजेश शर्मा



पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)को लेकर आए दिन कांग्रेस व भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं। कहीं मीङ्क्षटग हो रही है तो कहीं संशोधित डीपीआर की तैयारी है, लेकिन शेखावाटी को ङ्क्षसचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध करवाने के लिए दोनों बड़ी पार्टियां चुप हैं।

जब भी चुनाव आते हैं दोनों ही दल किसानों को सपने दिखाने लगते हैं, चुनाव खत्म और सपना खत्म। यमुना का पानी यदि शेखावाटी को मिल जाए तो वीरों व सेठों की यह धरा खेती में आगे बढ़ सकती है। किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। पाताल में जा रहे भूजल का स्तर बढ़ सकता है।

जानकारी के अनुसार आज से करीब 28 वर्ष पहले 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था। समझौते के तहत राजस्थान के झुंझुनूं व चूरू को हरियाणा के ताजे वाला हैड से यमुना का पानी ङ्क्षसचाई के लिए देना तय हुआ। समझौते में शामिल अन्य राज्यों को तो यमुना का पानी इसलिए मिलने लग गया क्योंकि उनके राज्य से नदी/नहर गुजरती है, लेकिन झुंझुनूं व चूरू को पानी इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनको हरियाणा पर निर्भर रहना पड़ता है। आजादी से पहले बनी नहर के माध्यम से भरतपुर को भी ओखला बैराज से पानी पहुंचने लग गया है। समझौते के समय हरियाणा की नहरों के माध्यम से राजस्थान तक पानी पहुंचाना तय हुआ। राजस्थान अपनी सीमा में नहरें बनाकर पानी का उपयोग कर लेगा। मगर हरियाणा की लगभग सभी सरकारों ने इसमें सहयोग नहीं किया। सभी अलग-अलग तर्क देकर मामले को लम्बित करते रहे।