बिना प्रशिक्षण अब खाद-बीज के नहीं मिलेंगे लाइसेंस

झुंझुनूं. जिले के किसानो को बेच रहे खाद-बीज व उर्वरक विक्रेताओं को पहले बिना किसी प्रशिक्षण के लाइसेंस मिल जाता था। जिसके चलते लगातार किसानों को बेचे जा रहे खाद व उर्वरकों में शिकायतों का दौर शुरू हो गया। ऐसे में अब नई व्यवस्था के तहत बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए किसी भी विक्रेता को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। चाहे फिर वह प्राइवेट हो या फिर ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यवस्थापक व प्रबंधक। इन सभी को खाद और उर्वरक बेचने के लिए पहले कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा इसके बाद ही संबंधित महमका लाइसेंस जारी करेगा।

200 हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति

वर्तमान में करीब 200 ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्यरत है। जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों को जरूरी कृषि आदान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाना है। भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उर्वरक उत्पादन, विपणन, भण्डारण एवं विक्रय के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। इसलिए सरकार ने उर्वरक विक्रय लाईसेंस के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र पर खुदरा उर्वरक विक्रेता प्रशिक्षण लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है।

विशेष बैच बनाकर दिया जाएगा प्रशिक्षण

जिले के ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रबंधकों का विशेष बैच बनाकर इन्हें 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें उर्वरकों से सम्बन्धित समस्त प्रकार की सैद्धान्तिक व प्रयोगिक जानकारी विषय विशेषज्ञों की ओर से दी जाएगी। जिसमें प्रतिभागियों को सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं के माध्यम से उर्वरकों का प्रकार, उपयोगिता, उपयोग की विधि एवं अन्य आवश्यक जानकारी दी जाएगी।

इनका कहना है....

अब बिना प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट के खाद-उर्वरक बेचने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर ही लाइसेंस जारी होगा। जिले में 200 के करीब ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक व प्रबंधक किसानों को खाद व उर्वरक बेचने का काम करते हैं। परंतु अब इन्हें लाइसेंस लेना होगा।

दयानंद, मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर