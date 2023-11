नगरपालिका कर्मचारी की हत्या करने के छह दोषियों को उम्रकैद

झुंझुनू Nov 30, 2023

Life imprisonment to six accused of murder : नगरपालिका उदयपुर सिटी में कर्मचारी छुट्टी पर आया। वह रात के करीब सवा आठ बजे वह मणकसास बस स्टैंड पर उतरा। वहां छह आरोपियों ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लाठी-सरियों से हमला कर दिया। हमले के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

court decision : न्यायालय ने छह आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने बुधवार को हत्या के मामले में फैसला देते हुए मणकसास के शंकरसिंह पुत्र शिशपाल सिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र शार्दुल सिंह, जितेन्द्रसिंह पुत्र सवाई सिंह, रवींद्रसिंह पुत्र उम्मेद सिंह, मनमोहनसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह व भवानी सिंह पुत्र महावीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार ढाणी मोरिडा तन मणकसास के रामेश्वरलाल पुत्र भादरमल ने 1 मई 2019 को उदयपुरवाटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि 30 अप्रेल 2019 को उसका बेटा मदन जो कि नगरपालिका उदयपुर सिटी में कर्मचारी है, छुट्टी पर आया हुआ था। वह रात के करीब सवा आठ बजे वह मणकसास बस स्टैंड पर उतरा। वहां उसके इंतजार में पूर्णमल, रोहिताश आदि खड़े थे। इन सभी पर शंकर पुत्र शिशपाल, भवानीसिंह पुत्र महावीर, मनमोहन पुत्र महेन्द्र सिंह व 10-12 अन्य जनों ने सरियों, लाठी, चाकू से आंखो में मिर्च डालकर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में तीनों के गंभीर चोटें आई। जहां से उन्हें नीमकाथाना अस्पताल लेकर गए। यहां से तीनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान मदनलाल की मौत हो गई।