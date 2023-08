ढाई महीने में ही उतरा प्यार का बुखार, पति को बोली भूल हो गई, मुझे वापस आना है

Aug 03, 2023

Love fever subsided in two and a half months:

सोशल मीडिया के जरिए प्यार में पागल हुई एक विवाहिता गुजरात से करीब 900 किलोमीटर दूर पिलानी के पास देवरोड़ गांव पहुंच गई। ढाई महीने में ही प्यार का बुखार उतर गया। अब उसने अपने पति को मैसेज कर भूल होने की बात कही है और वापस आने की गुहार लगाई है।दरअसल वडोदरा की एक युवती की शादी छह साल पहले वडोदरा में ही एक युवक के साथ हुई थी। सबकुछ ठीक-ठाक चल रहा था। इसी दरमियान विवाहिता की स्नैपचैट पर देवरोड़ गांव के चमन खान से जान-पहचान हो गई। चमन खान ने खुद का बड़ा मकान और काम धंधा होने की बात उससे कही। उसके बहकावे में आकर विवाहिता 11 मई को अपना घर छोड़कर देवरोड़ गांव पहुंच गई। यहां आकर देखा तो उसे पता चला कि चमन खान भी छोटा-मोटा तंदूर का काम कर घर चलाता है। फिर भी वह चमन के साथ रहने लग गई। लेकिन कुछ दिन बाद ही चमन के व्यवहार में बदलाव आ गया और वह विवाहिता से गाली गलौज व मारपीट करने लगा। इसके बाद विवाहिता ने अपने पति को मैसेज किया कि गलती हो गई, वह वापस गुजरात आना चाहती है। पानी गेट थाने में दर्ज है महिला की गुमशुदगीविवाहिता के पति ने वडोदरा जिले के पानी गेट थाने में 11 मई को अपनी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट दे दी थी। इसके बाद से पुलिस विवाहिता की तलाश कर रही थी। उसका पति भी तहकीकात कर रहा था। उसे पत्नी के मोबाइल में चमन खान की कॉल डिटेल मिली थी। लेकिन वह मोबाइल नंबरों की पहचान नहीं कर पा रहा था।