झुंझुनूं : घरों में पाइप लाइन से मिलेगी रसोई गैस, अगले साल शुरू होगा काम

झुंझुनूPublished: Jul 15, 2023 12:05:15 am Submitted by: Jitendra Yogi

LPG will be available through pipeline in homes : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (सीजीडी) के अधिकारियों की मानें तो झुंझुनूं जिले में पाइप लाइन के जरिए घर-घर रसोई गैस पहुंचाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। मुंबई से टेंडर कॉल होने की शत-प्रतिशत संभावनाएं जताई जा रही है। नए साल 2024 की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू हो जाएगा

झुंझुनूं. LPG will be available through pipeline in homes : आने वाले वक्त में जिले के उपभोक्ताओं को बड़े शहरों के तर्ज पर घर-घर रसोई गैस मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद उपभोक्ताओं को खाली सिलेंडर लेकर गैंस एजेंसी के गोदामों या फिर गाडिय़ों के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। झुंझुनूं जिले में भी पाइप लाइन के जरिए घर-घर में रसोई गैस उपभोक्ताओं को पहुंचाई जाएगी। घर-घर पाइप लाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचाने के लिए झुंझुनूं में अगले साल 2024 की शुरुआत में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा।