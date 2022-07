मंजूबाला व अजय के लिए राजस्थानी कर रहे दुआ, इंग्लैंड से लाओ सोना और चांदी

मंजूबाला ने केरल में आयोजित 25 वें सीनियर फैडरेशन कप एथलेटिक मीट में 64.01 मीटर दूर हैमर थ्रो कर रजत पदक जीता था। इससे पहले वह वर्ष 2014 में साउथ कोरिया के इंचियोन में हुए एशियन गेम्स में 60.47 मीटर हैमर थ्रो कर कांस्य पदक जीत चुकी।

इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से आठ अगस्त तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के झुंझुनूं जिले के दो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। पिलानी के निकट लाडूंदा गांव निवासी मंजूबाला हैमर थ्रो में हिस्सा लेंगी वहीं खुड़ौत गांव निवासी अजय शेखावत भारोत्तोलन में अपनी ताकत दिखाएंगे।

जिले सहित पूरे राजस्थानवासी दुआ कर रहे हैं दोनों बेटे बेटियां इंग्लैंड से स्वर्ण या रजत पदक जीतकर लौटें।

मंजूबाला ने केरल में आयोजित 25 वें सीनियर फैडरेशन कप एथलेटिक मीट में 64.01 मीटर दूर हैमर थ्रो कर रजत पदक जीता था। इसी पदक के साथ मंजू ने राष्ट्रमंडल के लिए क्वालीफाई कर लिया था। इससे पहले वह वर्ष 2014 में साउथ कोरिया के इंचियोन में हुए एशियन गेम्स में 60.47 मीटर हैमर थ्रो कर कांस्य पदक जीत चुकी। राष्ट्रमंडल खेलों में मंजू की जीत के लिए पीहर चांदगोठी( चूरू) व ससुराल लाडूंदा में दुआओं का दौर शुरू हो गया है।