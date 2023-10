बाजरे की एमएसपी पर खरीद नहीं होने से किसान निराश

झुंझुनू
Oct 28, 2023

Moong and groundnuts will be purchased at MSP : जिले में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बाजरे की बुवाई होती है। सबसे ज्यादा उत्पादन भी खरीफ में बाजरे का होता है। परंतु सरकार ने जिले में बाजरे की खरीद का समर्थन मूल्य तय नहीं किया। इसके चलते जिले के दस लाख किसानों में निराशा है।

अंचल में किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग व मूंगफली की खरीद तो की जाएगी। परंतु शेखावाटी में सबसे ज्यादा बाजरे के उत्पादन वाले जिले में बाजरे की खरीद नहीं होगी। इसके चलते जिले के दस लाख किसानों में निराशा है। जिले के किसानों से मूंग और मूंगफली को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए। जिले में एक नवंबर से किसानों से मूंग व 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद की जाएगी। उक्त दोनों ही जींस की खरीद के लिए राजफैड ने सभी खरीद केंद्रों पर बारदाना पहुंचाने समेत अन्य तैयारियां पूरी कर ली है।