मासूम बेटे को बचाने के लिए मां ने दे दी जान

झुंझुनूPublished: Dec 08, 2023 01:05:38 pm Submitted by: Jitendra Yogi

पिलानी के हमीनपुर गांव में तालाब में डूबा मासूम व उसकी मां

Mother sacrifices her life to save her son : एक मां ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मामला पिलानी थानाक्षेत्र के गांव हमीनपुर का है। यहां खेत में बने तालाब (फार्म पॉन्ड) में चार साल का बेटा जब खेलते-खेलते तालाब में जा गिरा तो उसकी मां तालाब में कूद गई और उसे बचाने की कोशिश की। मां-बेटे को डूबता देख मासूम की मौसी ने भी पानी में छलांग लगा दी। तालाब गहरा होने से वह भी डूबने लगी। जब तक घरवालों को पता चला तब तक डूबने से मां-बेटे की मौत को चुकी थी। जबकि उसकी मौसी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार के सदस्य हनुमान सिंह पुत्र केहराराम जाट ने बताया कि गुरुवार रात चार साल का कुशांत पुत्र वीरेंद्र सिंह खेलते खेलते तालाब में जा गिरा। बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां प्रेम देवी तालाब में कूद गई। दोनों को डूबता देख बचाने के लिए कुशांत की मौसी भी तालाब में कूद गई। इसकी जानकारी जब घर के अन्य सदस्यों को लगी तो काफी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला। तीनों को अस्पताल ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने बच्चे कुशांत और उसकी मां प्रेम देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, मौसी सुशीला देवी पत्नी सचिन कुमार की हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को मां-बेटे का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया।