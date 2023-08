No Go Tell झुंझुनूं की अध्यापिकाएं बताएंगी नो, गो व टेल

राजस्थान के झुंझुनूं जिले की 1450 महिला शिक्षक बच्चों को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से शुरू किए गए सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत मंगलवार को सामुदायिक भवन में जिले के सभी 1487 सरकारी स्कूलों के 1550 शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। खास बात यह है कि इनमें 1450 शिक्षक महिलाएं हैं।

झुंझुनूं. कोई आपको गलत तरीके से टच करने का प्रयास करे, आपके साथ जबरदस्ती करे या कुछ गलत दिखाए तो सावधान हो जाएं। सबसे पहले खुद की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जोर से नो या नहीं चिल्लाएं(नो)। उस व्यक्ति व स्थान से दूर भाग जाएं (गो) और तुरंत अपने माता-पिता को बताएं (टेल)।