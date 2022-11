एक भी परीक्षा निष्पक्ष नहीं हो रही: दाधीच

अब तक हमारे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक शिलान्यास भी नहीं हो रहा। खेल विवि की घोषणा अभी पूरी नहीं हुई। जिले में दो मंत्री हैं, दो सलाहकार व एक बीसूका उपाध्यक्ष हैं, फिर भी जिले का विकास नहीं हो रहा। जो घोषणा खुद सरकार ने की वह भी पूरी नहीं हो रही। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। एक भी परीक्षा निष्पक्ष नहीं हो रही।

झुंझुनू Updated: November 13, 2022 10:20:56 pm

Not even a single exam is being fair: mukesh Dadhich

झुंझुनूं. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि पिलानी, बगड़ सहित पूरा झुंझुनूं जिला शिक्षा में राजस्थान में अग्रणी था। लेकिन हमारे राजनेताओं की कमजोर इच्छाशक्ति के कारण अब सीकर आगे निकल गया। केन्द्र से राशि आने के बावजूद हमारा मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा, जबकि सीकर व चूरू में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए। अब तक हमारे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक शिलान्यास भी नहीं हो रहा। खेल विवि की घोषणा अभी पूरी नहीं हुई। जिले में दो मंत्री हैं, दो सलाहकार व एक बीसूका उपाध्यक्ष हैं, फिर भी जिले का विकास नहीं हो रहा। जो घोषणा खुद सरकार ने की वह भी पूरी नहीं हो रही। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। एक भी परीक्षा निष्पक्ष नहीं हो रही।

कौन कर रहा वसूली?

दाधीच ने कहा कि जिले में अवैध खनन हो रहा है। अवैध शराब की बिक्र ी हो रही है। दोनों जगह अवैध कार्य हो रहे हैं, इस लूट की छूट कौन दे रहा है? इस लूट की छूट की कीमत कौन वसूल रहा है? जिले में नशा बढ़ रहा है। इस कारण हजारों घरों में महिलाएं परेशान हो रही हैं। वीक सरकार में पेपर लीक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने वनरक्षक भर्ती को लेकर कहा कि जहां की सरकार वीक होती है, वहीं पेपर लीक होते हैं। राजनीतिक संरक्षण के बिना पेपर लीक नहीं हो सकते। मैं युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से कहूंगा कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं। मुख्यमंत्री का स्वाभिमान खत्म-राठौड़

झुंझुनूं. विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस राज में माइंस की लूट मची हुई है। हर विधायक मिनी सीएम बना हुआ है।आपदा में भ्रष्टाचार का तांडव मचाया गया। जो इंजेकशन एक लाख रुपए के थे, उनकी एक्सपायरी डेट केवल तीन माह की थी। वे अधिकांश इंजेक्शन खराब हो गए। चार साल में पंद्रह सौ से ज्यादा अधिकारी व कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए। कोयले का सिंगल टेंडर नियमों के खिलाफ अडाणी की कम्पनी को दे दिया। कुर्सी बचाने के लिए मुखिया अपने विधायकों को नियमों के खिलाफ प्रलोभन दे रहे हैं। बिजली की दरें सबसे महंगी है। डीजल व पेट्रोल राजस्थान में सबसे महंगा है। पढ़ना जारी रखे

