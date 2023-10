झुंझुनूं में 15 दिन से नहीं बन रहे पासपोर्ट, आवेदक हो रहे परेशान

झुंझुनूPublished: Oct 11, 2023 01:04:50 pm Submitted by: Jitendra Yogi

Passports are not being made in Jhunjhunu for 15 days : रेलवे स्टेशन पर संचालित मुख्य डाकघर के अधीन आने वाला पासपोर्ट सेवा केंद्र 29 सितंबर से बंद है। फिलहाल पासपोर्ट के लिए आए सभी आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। अब अगर यहीं से पासपोर्ट बनवाना है तो सेवा शुरू होने के बाद फिर से आवेदन करना होगा।

झुंझुनूं. Passports are not being made in Jhunjhunu for 15 days : रेलवे स्टेशन पर संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र पिछले 15 दिन से बंद होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें पासपोर्ट के लिए सीकर या चूरू के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। झुंझुनूं में अब पासपोर्ट का कार्य कब तक शुरू होगा, फिलहाल इसका कोई अता-पता नहीं है।