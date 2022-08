दौड़ में राजस्थान का नया स्टार है राहुल बलौदा

झुंझुनूं जिले की ग्राम पंचायत तोगडा़ कलां के गांव डाबड़ी बलौदा निवासी सेना के जवान राहुल बलौदा ने जोधपुर में 1500 मीटर दौड़ में 3 मिनट 42 सैकण्ड 90 नैनो सैकण्ड का समय लेकर एक नया रेकार्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता।

Rahul Baloda is the new star of Rajasthan in the race

अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनेक खिलाड़ी देने वाले झुंझुनूं जिले के राहुल बलौदा ने जोधपुर में आयोजित राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में एक साथ दो स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं तनुश्री धनखड़ भी दो स्वर्ण पदक जीतकर महिला वर्ग में बेस्ट एथलीट रही। झुंझुनूं जिले की ग्राम पंचायत तोगडा़ कलां के गांव डाबड़ी बलौदा निवासी सेना के जवान राहुल बलौदा ने जोधपुर में 1500 मीटर दौड़ में 3 मिनट 42 सैकण्ड 90 नैनो सैकण्ड का समय लेकर एक नया रेकार्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। गांव के मुकेश बलौदा ने बताया कि इसके अलावा 800 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता। राहुल अब राजस्थान की टीम की तरफ से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में दमखम दिखाएगा। राहुल इससे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर चुका है।