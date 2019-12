राजस्थान: तलाक-तलाक-तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला, रातभर सर्दी में निर्वस्त्र ठिठुरती रही बाहर

तीन तलाक ( Triple Ttalaq Case ) पर पाबंदी के बाद भी लोग कानून ( Triple Talaq Law ) का मखौल उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मलसीसर थाने में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां पति ने तीन बार तलाक बोलकर पत्नी ( Husband Out his Wife From House After Triple Talaq ) को घर से बाहर निकाल दिया। रातभर सर्दी में वह बाहर ठंड से ठिठुरती रही।

झुंझुनूं।

तीन तलाक ( Triple Ttalaq Case ) पर पाबंदी के बाद भी लोग कानून ( triple talaq Law ) का मखौल उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मलसीसर थाने में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां पति ने तीन बार तलाक बोलकर पत्नी ( Husband Out his Wife From House After Triple Talaq ) को घर से बाहर निकाल दिया। रातभर सर्दी में वह बाहर ठंड से ठिठुरती रही। लेकिन ससुराल में किसी का दिल नहीं पसीजा। पुलिस के अनुसार गोविंदपुरा तन कांट निवासी पीडि़ता अल्हमदो बानो पत्नी रफीक खान पुत्री बसारत खां कायमखानी हाल आबाद गोविंदपुरा ने थाने में अपने ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पीडि़ता ने बताया कि शनिवार रात वह खाना खाने के बाद सोने के लिए जा रही थी। इस दौरान उसके पति, सास, जेठानी, ननंद ने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी और उसके कपड़े फाड़ दिए और पति ने तीन बार तलाक बोलकर उसे निर्वस्त्र हालत में घर से बाहर निकाल दिया। वह रातभर सर्दी में ठिठुरती रही और ससुराल वालों से रहम की भीख मांगती रही। लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा।

ससुर की शिकायत की मिली सजा

पीडि़ता ने बताया कि उसका ससुर काफी दिनों से उसके साथ छेड़छाड़ ( Father in Law Molested With Daughter in Law ) कर रहा था। उसने डर के कारण किसी को नही बताया। जब इसकी शिकायत उसने अपने पति से की तो सभी एक राय होकर उसके साथ मारपीट करने लगे।

रातभर सर्दी में ठिठुरती रही

पति ने मारपीट कर निर्वस्त्र हालत में उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह रातभर सर्दी में कांपती रही। उसने सुबह घर से मोबाइल चुराकर अपने परिजनों को सूचना दी। जिसके बाद परिजन उसे अपने पीहर कुंजला ले गए। परिजनों के साथ मलसीसर थाने पहुंच कर ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

