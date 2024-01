रोहित गोदारा गैंग के लिए करता था हथियार सप्लाई, एनआईए ने धरा

झुंझुनूPublished: Jan 04, 2024 12:39:49 pm Submitted by: Jitendra Yogi

सुखदेवसिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के लिए हथियार सप्लाई में भी अशोक मेघवाल का हाथ बताया जा रहा है। साथ ही यह भी सामने आया है कि अशोक मेघवाल काफी समय से रोहित गोदारा के लिए काम कर रहा है। वह 30 हथियारों की एक खेप लेकर आया था। गांव तक पहुंचने से पहले उसने 22 हथियार अलग-अलग जगहों पर सप्लाई किए हैं।

ह​थियार सप्लाई करने के आरोपी को ले जाती एनआईए की टीम

Rohit used to supply weapons to Godara gang : सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने के मामले में एनआईए की टीम ने गैंगेस्टर रोहित गोदारा के गूर्गे को झेरली गांव से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक अशोक पुत्र धन्नाराम मेघवाल के तार रोहित गोदारा से जुड़े होने पर उसके घर पर एनआईए की टीम ने दबिश दी। आरोपी युवक टीम को घर पर ही मिल गया। उसके घर से आठ हथियार भी बरामद हुए। एनआईए के टीम ने हालांकि इस बारे में कोई भी जानकारी मीडिया से अधिकारिक तौर पर साझा नहीं की है। सुखदेवसिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के लिए हथियार सप्लाई में भी अशोक मेघवाल का हाथ बताया जा रहा है। साथ ही यह भी सामने आया है कि अशोक मेघवाल काफी समय से रोहित गोदारा के लिए काम कर रहा है। वह 30 हथियारों की एक खेप लेकर आया था। गांव तक पहुंचने से पहले उसने 22 हथियार अलग-अलग जगहों पर सप्लाई किए हैं। करीब 10 घंटे तक एनआईए की टीम ने पहले झेरली स्थित अशोक के घर पर सर्च किया और परिजन से पूछताछ की। इसके बाद पिलानी पुलिस थाने में भी अशोक से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद एनआईए की टीम अशोक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इस बीच झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में अशोक का मेडिकल भी कराया गया। आरोपी युवक अशोक मेघवाल ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि उसने हाल ही में 22 हथियारों की सप्लाई बदमाशों को की है। इसे लेकर अब एनआईए अशोक से पूछताछ करेगी।