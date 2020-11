सैनिक स्कूल में प्रवेश शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

झुंझुनूं. रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित देशभर के सैनिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। खास बात यह है कि पहली बार नए सत्र में स्कूल में बेटियों को भी प्रवेश मिलेगा। राजस्थान में झुंझुनूं और चित्तौडगढ़़ में ही सैनिक स्कूल हैं। झुंझुनूं के दोरासर गांव में देश का 27 वां सैनिक स्कूल है।

सैनिक स्कूल में कैडेट्स को भारतीय रक्षा अकादमी एवं नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए शैक्षणिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। झुंझुनूं में इस बार कक्षा छह में ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए सौ सीट निर्धारित है। सौ में से 10 सीटों पर बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। 67 प्रतिशत सीट पर राजस्थान के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। 33 फीसदी सीट दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी। सैनिक स्कूल झुंझुनूं के उप प्रधानाचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अभिलाष सिंह सेंगर ने बताया कि एससी के लिए 15 फीसदी, एसटी के लिए साढ़े सात फीसदी, ओबीसी के लिए 27 फीसदी सीट आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा कुछ सीट रक्षाकर्मियों/भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ऐसे करें आवेदन

आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर करना होगा। अंतिम तारीख 19 नवम्बर है। प्रवेश टेस्ट के माध्यम से होगा। यह टेस्ट दस जनवरी को होगा। एससी/एसटी के लिए आवेदन की फीस चार सौ तथा शेष के लिए 550 रुपए होगी। एडमिट कार्ड 23 दिसम्बर से मिलेंगे। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी(एनटीए) की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। परीक्षा हिन्दी/अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी। प्रश्न बहुविकल्पीय आधार पर होंगे। उत्तर ओएमआर शीट पर देने होंगे।



खेल विवि जल्द खोले सरकार

झुंझुनूं. हरियाणा के बॉक्सर व अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी मंजीत जांगड़ा ने कहा कि राजस्थान में खिलाडिय़ों को नौकरी देना अच्छी पहल है, लेकिन सरकार को अपने वादे के मुताबिक खेल विश्वविद्यालय भी जल्द खोलना चाहिए।

निजी कार्यक्रम में झुंझुनूं आए मंदीप ने कहा खेल विवि खुलने से राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा के खिलाडिय़ों को भी फायदा होगा।

जांगड़ा ने बताया कि वे जल्द ही यूएस प्रो में डेब्यू करने वाले हैं। इसके अलावा ओलंपिक क्वालीफाइ की तैयारी कर रहे हैं। जांगड़ा हरियाणा के सिरसा जिले के खारिया गांव के मूल निवासी हैं। वे अपने गांव में और सिरसा मुख्यालय पर अपने ट्रस्ट के द्वारा युवाओं को खेलों की तैयारी करवा रहे हैं। उन्हें बताया कि हमारे क्षेत्र के युवा नशे से दूर हैं तथा खेलों व पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।