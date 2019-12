VIDEO: एक्स्ट्रा क्लास के बहाने बुलाकर शिक्षक बच्चों को बनाता था हवस का शिकार, पुलिस ने दबाए रखा मामला

Teacher Sexual Assault With Students शहर के निकट दोरासर स्थित सैनिक स्कूल ( Sainik School Jhunjhunu ) में बच्चों के साथ यौन शोषण ( Sexual Exploitation ) प्रकरण में बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे हुए है। शिक्षक बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रात को बुलाता और उनके साथ कुकर्म ( Sexual Assault With Students in School Rajasthan ) करता था। जयपुर रेंज आईजी एस सेंगाथिर ने इस संबंध में झुंझुनूं पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए है। लेकिन, बड़ा सवाल है कि पुलिस पर आखिर किसका दबाव है?