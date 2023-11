नवजात के शव को मुंह में लिए घूम रहा था श्वान

झुंझुनूPublished: Nov 08, 2023 11:22:56 pm Submitted by: Jitendra Yogi

Sensation after finding the dead body of a newborn baby: पुरोहितों की ढाणी से खाजपुर पुराना जाने वाली सडक़ के पास अपने खेत में युवक सुरेश माहिच फव्वारा लाइन बदल रहा था कि इसी दौरान सडक़ की तरफ से उसे एक श्वान मुंह में कुछ दबाए हुए जाता दिखाई दिया। जब वह नजदीक आया तो उसे पता चला कि उसके मुंह में नवजात है। इस पर वह श्वान के पीछे दौड़ा तो कुछ दूरी पर श्वान नवजात को छोडकऱ भाग गया।

सदर थानाक्षेत्र के गांव पुरोहितों की ढाणी में नवजात का शव मिला है। शव को श्वान मुंह में लिए घूम रहा था। गांव के एक युवक ने उसे श्वान के मुंह से छुड़वाया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पुरोहितों की ढाणी से खाजपुर पुराना जाने वाली सडक़ के पास अपने खेत में युवक सुरेश माहिच फव्वारा लाइन बदल रहा था कि इसी दौरान सडक़ की तरफ से उसे एक श्वान मुंह में कुछ दबाए हुए जाता दिखाई दिया। जब वह नजदीक आया तो उसे पता चला कि उसके मुंह में नवजात है। इस पर वह श्वान के पीछे दौड़ा तो कुछ दूरी पर श्वान नवजात को छोडकऱ भाग गया। सुरेश ने इसकी सूचना गांव के रिछपाल बिस्सू को दी। रिछपाल ने इसकी सूचना बीट अधिकारी सुभाष बुडानियां को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने मृत नवजात के शव को अपने कब्जे में लिया। इस दौरान वहां पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस मामले में कयास लगा रही है कि मृत होने के बाद दफनाए गए नवजात को श्वान निकालकर ले आया।