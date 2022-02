मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के लिए कुरुक्षेत्र की लैब में होगी मिट्टी जांच

राजस्थान पत्रिका की ओर से शुरू किए गए अभियान के बाद मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की कवायद तेज हो गई है। जिसके चलते समसपुर गांव में चिह्नित जमीन और राजकीय भगवानदास खेतान अस्पताल में टीबी ब्लॉक के पास बनने वाले मेडिकल अस्पताल के भवन के निर्माण के लिए भूमि की मिट्टी की जांच के लिए एचएससीसी की ओर से नमूने लेने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

झुंझुनू Published: February 14, 2022 11:46:42 am

issue of the jhunjhunu medical college : झुंझुनूं. जिले के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हो रही देरी के चलते राजस्थान पत्रिका की ओर से शुरू किए गए अभियान के बाद मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की कवायद तेज हो गई है। जिसके चलते समसपुर गांव में चिह्नित जमीन और राजकीय भगवानदास खेतान अस्पताल में टीबी ब्लॉक के पास बनने वाले मेडिकल अस्पताल के भवन के निर्माण के लिए भूमि की मिट्टी की जांच के लिए एचएससीसी की ओर से नमूने लेने का कार्य शुरू कर दिया गया है। दोनों स्थानों की भूमि पर 33 फीट की गहराई से मिट्टी के नमूने हर पांच फीट की दूरी से लिए गए हैं।

मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के लिए कुरुक्षेत्र की लैब में होगी मिट्टी जांच

#Soil test will be done in Kurukshetra lab कुरुक्षेत्र की लैब में होगी जांच, तय होंगे मापदंड

जानकारों के अनुसार समसपुर स्थित भूमि व बीडीके अस्पताल स्थित भूमि से लिए गए मिट्टी के नमूनों को कुरुक्षेत्र की लैब में भिजवाया जाएगा। जहां पर मिट्टी के नमूनों की जांच होगी कि यहां पर भवन के निर्माण के क्या मापदंड रहेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही भवन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप किया जाएगा। मिट्टी के नमूनों की जांच चार सप्ताह में आएगी।



जानिए ; मिट्टी की जांच क्यों जरूरी

किसी भी बहुमंजिला इमारत के निर्माण और भविष्य में उसके विस्तार एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की जांच जरूरी है। अगर मिट्टी की जांच किए बिना अगर निर्माण कर दिया जाता है तो आने वाले भविष्य के खतरे से इंकार नहीं किया जाएगा। भू-वैज्ञानिकों के अनुसार सामान्यत: झुंझुनूं की मिट्टी बहुमंजिला इमारतों के लिए उपर्युक्त बताई जाती है।

कालेज निर्माण को लेकर अब तक क्या

-कालेज व अस्पताल के निर्माण के लिए 140 बीघा भूमि का आवंटन

-फायर के लिए एनओसी जारी

-वन विभाग की ओर से पर्यावरण को लेकर एनओसी जारी

-कालेज के लिए 60 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण का प्रस्ताव भेजा

-भूमि का सीमाज्ञान

-बिजली के खंभे और पेड़-पौधे हटाए

-भूमि पर बने टयूवबैल बंद किएं

-बिजली व पानी कनेक्शन के लिए अप्लाई

-सीनियर टाउन प्लानर बीकानेर की ओर से मौका मुआयना कर नक्शे में होगा सुधार

सात मंजिला 230 बैड का बनेगा अस्पताल

बीडीके अस्पताल में टीबी ब्लॉक के पास मेडिकल कॉलेज का अस्पताल बनेगा। यह अस्पताल सात मंजिला और 230 बैड का होगा। हाल ही में अस्पताल के लिए निरीक्षण किया गया था।





इनका कहना है...

&मेडिकल कालेज व उसके अस्पताल निर्माण के लिए दोनों स्थानों समसपुर व बीडीके के टीबी ब्लॉके पास भूमि से 33 फीट गहराई में पांच-पांच फीट की दूरी से नमूने लिए जा रहे हैं। इन्हें कुरुक्षेत्र स्थिल लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। जहां से चार सप्ताह के दौरान रिपोर्ट आने के बाद निर्माण के मापदंड तय होंगे।

डा. वीडी बाजिया, पीएमओ बीडीके अस्पताल (झुंझुनूं)

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें